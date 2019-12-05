В Кувандыке началась проверка после получения девятимесячным ребёнком ожогов руки
- РИА Новости
По данным регионального УМВД, мальчик получил ожоги после того, как опустил руку в кастрюлю с кипятком. Ребёнок был госпитализирован. Врачи диагностировали ожог второй степени правой кисти и правого предплечья.
Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Барнауле проводят доследственную проверку по факту обнаружения раздетого ребёнка в общем коридоре малосемейного общежития.