В Алтайском крае проводят проверку по факту обнаружения раздетого ребёнка в коридоре общежития

В Барнауле проводят доследственную проверку по факту обнаружения раздетого ребёнка в общем коридоре малосемейного общежития, сообщает Пятый канал со ссылкой на СУ СК России по Алтайскому краю.

Как заявила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, после публикации в СМИ материалов об условиях содержания детей в семье на место незамедлительно выехали следователь и инспектор по делам несовершеннолетних.

«Установлено, что семья проживает в общежитии в комнате размером девять квадратных метров. На воспитании родителей находятся трое малолетних детей. Родители и дети на профилактическом учёте не состоят», — сказала она.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери.