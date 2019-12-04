В Алтайском крае проводят проверку по факту обнаружения раздетого ребёнка в коридоре общежития
- РИА Новости
Как заявила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, после публикации в СМИ материалов об условиях содержания детей в семье на место незамедлительно выехали следователь и инспектор по делам несовершеннолетних.
«Установлено, что семья проживает в общежитии в комнате размером девять квадратных метров. На воспитании родителей находятся трое малолетних детей. Родители и дети на профилактическом учёте не состоят», — сказала она.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери.