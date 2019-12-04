В Алтайском крае проводят проверку по факту обнаружения раздетого ребёнка в коридоре общежития

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В Барнауле проводят доследственную проверку по факту обнаружения раздетого ребёнка в общем коридоре малосемейного общежития, сообщает Пятый канал со ссылкой на СУ СК России по Алтайскому краю.
В Алтайском крае проводят проверку по факту обнаружения раздетого ребёнка в коридоре общежития
  • РИА Новости

Как заявила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, после публикации в СМИ материалов об условиях содержания детей в семье на место незамедлительно выехали следователь и инспектор по делам несовершеннолетних.

«Установлено, что семья проживает в общежитии  в комнате размером девять квадратных метров. На воспитании родителей находятся трое малолетних детей. Родители и дети на профилактическом учёте не состоят», — сказала она.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери.

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