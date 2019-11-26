В Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери

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В Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели двухлетней дочери, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 14 сентября 2019 года в Советске. Мать и отец доверили присмотр за девочкой семилетнему сыну. Через некоторое время дочь нашли мёртвой в бассейне.

Оба обвиняемых вину в совершённом преступлении признали. По данным следователей, в момент происшествия родители находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также выяснилось, что женщина была лишена родительских прав на сыновей семи и девяти лет — за ними присматривала бабушка, а также на шестилетнюю дочь — опеку над ней взяла семья из другого региона. Суд обязал мать платить алименты на детей, но та умышленно отклонялась от этого.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В апреле URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе задержали мужчину, обвиняемого в истязании двухлетнего ребёнка своей сожительницы.

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