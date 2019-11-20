Эксперт оценил идею введения официальной продажи «красивых» автономеров в России

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Член президиума «Офицеров России» генерал-майор полиции Владимир Михалевич в беседе с Nation News прокомментировал идею введения в России официальной продажи «красивых» автомобильных номеров.
Эксперт оценил идею введения официальной продажи «красивых» автономеров в России
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Несмотря на то что эту тему обсуждали давно, никакого конкретного решения принять по ней не могли. То, что это приняли, правильно, но мне непонятно, как будут устанавливаться цены, как это всё вообще будет происходить с технической точки зрения. В любом случае это шаг вперёд. Будут искать, пробовать, если что-то пойдёт не так, то будут какие-то доработки, изменения», — заявил он.

По его мнению, такая мера необходима, чтобы деньги вместо карманов недобросовестных сотрудников поступали в государственный бюджет.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу получать «красивые» автомобильные номера через сервис госуслуг.

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