Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших в Благовещенске

Власти Амурской области окажут необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже. Об этом заявил глава региона Василий Орлов.

«Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», — написал губернатор в Instagram.

Ранее стало известно, что власти Благовещенска собирают экстренную комиссию после стрельбы в одном из колледжей города.

По последним данным, погибли два человека, в том числе стрелок. Ещё трое пострадали, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.