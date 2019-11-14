СК возбудил дело по факту стрельбы в колледже Благовещенска

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в колледже в Благовещенске. Как сообщают следователи, преступление совершил 19-летний учащийся заведения.

«Следственными органами СК России по Хабаровскому краю по факту происшествия, произошедшего в колледже в Благовещенске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба.

По данным МВД, в результате инцидента погибли два человека, ещё трое пострадали.

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