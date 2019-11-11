Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

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Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Тихоокеанский флотский военный суд признал Иванца виновным в растрате денежных средств... Приговорить к семи годам в колонии и штрафу в 500 тыс. рублей», — сказал судья.

Как указывает агентство, против экс-ректора в 2016 году возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение или растрата»). Согласно версии следствия, его действия привели к нанесению ущерба на сумму более чем 20 млн рублей. Иванец вину не признал. 

Вместе с ним по уголовному делу проходят ещё пять человек.

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