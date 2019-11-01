В аэропорту Оренбурга рассказали о планах по развитию

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Новый генеральный директор ГУП «Международный аэропорт Оренбург» Андрей Крицкий в беседе с RIA56 рассказал о планах по развитию.
В аэропорту Оренбурга рассказали о планах по развитию
  • © пресс-служба аэропорта "Оренбург"

По его словам, акционирование позволит привлечь новых инвесторов, которые будут заинтересованы вкладывать средства и тем самым модернизировать существующую материально-техническую базу.

«Перед нами стоит задача обеспечить бесперебойную работу и повысить эффективность. Аэропорт должен стать удобным для партнёров, комфортным для пассажиров, то есть по-настоящему хорошими «воротами Оренбургской области», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Главгосэкспертиза одобрила смету реконструкции ВПП в аэропорту Тюмени.

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