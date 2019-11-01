В аэропорту Оренбурга рассказали о планах по развитию
- © пресс-служба аэропорта "Оренбург"
По его словам, акционирование позволит привлечь новых инвесторов, которые будут заинтересованы вкладывать средства и тем самым модернизировать существующую материально-техническую базу.
«Перед нами стоит задача обеспечить бесперебойную работу и повысить эффективность. Аэропорт должен стать удобным для партнёров, комфортным для пассажиров, то есть по-настоящему хорошими «воротами Оренбургской области», — заявил он.
Ранее URA.RU сообщало, что Главгосэкспертиза одобрила смету реконструкции ВПП в аэропорту Тюмени.