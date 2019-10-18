Главгосэкспертиза одобрила смету реконструкции ВПП в аэропорту Тюмени

Главгосэкспертиза России одобрила смету реконструкции взлётно-посадочной полосы в тюменском аэропорту Рощино. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главному управлению строительства Тюменской области удалось согласовать стоимость работ со второго раза.

Вторая очередь реконструкции в аэропорту Рощино должна начаться весной 2020 года.

Она предусматривает расширение терминала. В нём появится зона получения багажа, а старое здание, стоящее отдельно от терминала, снесут. Кроме того, на территории обустроят VIP-залы и зал для обслуживания официальных лиц. Также планируется реконструировать зону прилёта.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане направят 2,2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Бегишево.