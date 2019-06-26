В Тюменской области рассказали о ходе реконструкции в аэропорту Рощино

Весной 2020 года в аэропорту Рощино начнётся вторая очередь реконструкции, сообщает URA.RU со ссылкой на директора департамента имущественных отношений Тюменской области Андрея Киселёва.

Таким образом в регионе исполняют транспортную часть национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

«Сейчас идёт проектирование объекта, которое завершится к декабрю. Весной будущего года мы планируем уже начать строительство», — заявил Киселёв.

Вторая очередь предусматривает расширение терминала. В нём появится зона получения багажа, а старое, стоящее отдельно от терминала здание снесут. Кроме того, на территории обустроят VIP-залы и зал для обслуживания официальных лиц. Также планируется реконструировать зону прилёта.

К 27 тыс. кв. м площади терминала добавится ещё 17 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском заработал обновлённый терминал международного аэропорта.