В Петропавловске-Камчатском заработал обновлённый терминал международного аэропорта
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Помещение расширили более чем на 2,5 тыс. кв. м. Количество стоек регистрации увеличилось с пяти до 12.
Это временный терминал. Он будет функционировать, пока не введут в эксплуатацию новый постоянный павильон.
В церемонии открытия приняли участие глава Камчатского края Владимир Илюхин и руководитель УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО рассказали о строительстве нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя.