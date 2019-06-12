В Петропавловске-Камчатском заработал обновлённый терминал международного аэропорта

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В Петропавловске-Камчатском начал работу обновлённый терминал международного аэропорта, сообщает VostokMedia.com.
В Петропавловске-Камчатском заработал обновлённый терминал международного аэропорта
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Помещение расширили более чем на 2,5 тыс. кв. м. Количество стоек регистрации увеличилось с пяти до 12.

Это временный терминал. Он будет функционировать, пока не введут в эксплуатацию новый постоянный павильон.

В церемонии открытия приняли участие глава Камчатского края Владимир Илюхин и руководитель УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО рассказали о строительстве нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя.

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