В Петропавловске-Камчатском заработал обновлённый терминал международного аэропорта

В Петропавловске-Камчатском начал работу обновлённый терминал международного аэропорта, сообщает VostokMedia.com.

Помещение расширили более чем на 2,5 тыс. кв. м. Количество стоек регистрации увеличилось с пяти до 12.

Это временный терминал. Он будет функционировать, пока не введут в эксплуатацию новый постоянный павильон.

В церемонии открытия приняли участие глава Камчатского края Владимир Илюхин и руководитель УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО рассказали о строительстве нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя.