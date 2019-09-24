В Татарстане направят 2,2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Бегишево
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- РИА Новости
Проект будет финансироваться из республиканского, федерального и внебюджетных источников.
Основная часть средств (1,4 млрд рублей) поступит из государственного бюджета. Ещё 495,6 млн — это средства региона. Почти 300 млн планируется привлечь извне.
В нормативное состояние планируется привести и подъездную дорогу к аэропорту.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о ходе реконструкции в аэропорту Рощино.