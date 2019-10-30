В Москве началась выдача препарата «Фризиум»
- РИА Новости
«30 октября в Москве в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы начали выдавать препарат «Клобазам» (международное непатентованное название препарата «Фризиум». — RT). Дети будут получать препарат бесплатно из расчёта на три месяца приёма», — сказал представитель столичного департамента здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Россию поступила первая партия «Фризиума».
16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для тяжелобольного сына.
Позднее Генпрокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата.
В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.