В Москве началась выдача препарата «Фризиум»

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В Москве началась выдача препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в Россию партии. Об этом сообщает ТАСС.
В Москве началась выдача препарата «Фризиум»
  • РИА Новости

«30 октября в Москве в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы начали выдавать препарат «Клобазам» (международное непатентованное название препарата «Фризиум». — RT). Дети будут получать препарат бесплатно из расчёта на три месяца приёма», — сказал представитель столичного департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Россию поступила первая партия «Фризиума».

16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для тяжелобольного сына. 

Позднее Генпрокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата. 

В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.

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