В Москве началась выдача препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в Россию партии. Об этом сообщает ТАСС.

«30 октября в Москве в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы начали выдавать препарат «Клобазам» (международное непатентованное название препарата «Фризиум». — RT). Дети будут получать препарат бесплатно из расчёта на три месяца приёма», — сказал представитель столичного департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Россию поступила первая партия «Фризиума».

16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для тяжелобольного сына.

Позднее Генпрокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата.

В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.