Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве

Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».

«По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела — как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК России», — цитирует ведомство РИА Новости.

16 августа стало известно, что в Москве задержали женщину при получении по почте незарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для своего тяжелобольного сына.

Сотрудники Центрального таможенного управления возбудили уголовное дело по факту незаконного провоза через границу психотропных веществ. После этого прокуратура начала проверку относительно законности возбуждения дела.