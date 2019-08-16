Задержана заказавшая лекарство для ребёнка москвичка

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В Москве таможенники задержали женщину, заказавшую лекарство для своего ребёнка, больного эпилепсией.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

По её словам, ребёнку был назначен фризиум — препарат, который входит в список психотропных веществ. Женщина заказала лекарство в интернете и при получении посылки была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС. Возбуждено уголовное дело.

Месяцем ранее в Москве произошёл похожий инцидент, но уголовное дело тогда заведено не было

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