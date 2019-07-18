МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Сотрудники полиции вернули материалы дела таможни и не стали возбуждать уголовное дело в отношении женщины, заказавшей противосудорожное лекарство для своего больного сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«Результаты доследственной проверки, проведённой сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК России», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что было принято решение о возврате материалов проверки в таможню.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в одном из отделений Почты России в Москве была задержана женщина, которая получила посылку с лекарством от судорог для своего сына.

Как отмечалось, женщине якобы заявили, что посылка арестована как контрабанда, и пригрозили уголовным делом.

Позднее в МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве.