МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Короткая ссылка
Сотрудники полиции вернули материалы дела таможни и не стали возбуждать уголовное дело в отношении женщины, заказавшей противосудорожное лекарство для своего больного сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына
  • РИА Новости

«Результаты доследственной проверки, проведённой сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК России», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что было принято решение о возврате материалов проверки в таможню.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в одном из отделений Почты России в Москве была задержана женщина, которая получила посылку с лекарством от судорог для своего сына.

Как отмечалось, женщине якобы заявили, что посылка арестована как контрабанда, и пригрозили уголовным делом.

Позднее в МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить