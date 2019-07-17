В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

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Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте столичного ГУ МВД, данная информация не соответствует действительности. 

«Сотрудники полиции в задержании указанной гражданки участия не принимали», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в одном из отделений Почты России в Москве была задержана женщина, которая получила посылку с лекарством от судорог для своего сына.

Как отмечалось, женщине якобы заявили, что посылка арестована как контрабанда, и пригрозили уголовным делом.

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