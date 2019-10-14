Голикова: на обеспечение лекарствами россиян выделят 177 млрд рублей

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство России в 2020 году выделит 177 млрд рублей на обеспечение россиян лекарствами.
Голикова: на обеспечение лекарствами россиян выделят 177 млрд рублей
  • Pixabay

«В целом на цели лекарственного обеспечения в бюджете 2020 года правительством предусмотрено 177 млрд рублей», — цитирует РИА Новости Голикову.

Он отметила, что «это серьёзные деньги, которые как раз связаны с обеспечением перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, то, что относится к компетенции федерального правительства».

В начале сентября Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала это распоряжение правительства.

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