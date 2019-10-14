Голикова: на обеспечение лекарствами россиян выделят 177 млрд рублей
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«В целом на цели лекарственного обеспечения в бюджете 2020 года правительством предусмотрено 177 млрд рублей», — цитирует РИА Новости Голикову.
Он отметила, что «это серьёзные деньги, которые как раз связаны с обеспечением перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, то, что относится к компетенции федерального правительства».
В начале сентября Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала это распоряжение правительства.