Кабмин выделил средства на закупку ряда иностранных лекарств для детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Как отметил глава правительства, некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.

«Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами», — написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда на закупку необходимых лекарств.

По словам Медведева, распоряжение позволит «уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам» в десяти лекарственных формах, которые не производятся в России, а также клобазам.

Ранее в правительстве заявляли, что в Россию к концу октября планируется ввоз не менее 10 тыс. упаковок препаратов иностранного производства для обеспечения нуждающихся детей.

В Кремле отмечали, что нужно найти выход из ситуации, когда россияне подвергаются уголовному преследованию за ввоз не зарегистрированных в стране сильнодействующих лекарственных препаратов.

Подробнее — в материале RT.