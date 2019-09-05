Кабмин выделил средства на закупку ряда иностранных лекарств для детей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Кабмин выделил средства на закупку ряда иностранных лекарств для детей
  • РИА Новости

Как отметил глава правительства, некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.

«Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами», — написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда на закупку необходимых лекарств.

По словам Медведева, распоряжение позволит «уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам» в десяти лекарственных формах, которые не производятся в России, а также клобазам.

Ранее в правительстве заявляли, что в Россию к концу октября планируется ввоз не менее 10 тыс. упаковок препаратов иностранного производства для обеспечения нуждающихся детей. 

В Кремле отмечали, что нужно найти выход из ситуации, когда россияне подвергаются уголовному преследованию за ввоз не зарегистрированных в стране сильнодействующих лекарственных препаратов.

Подробнее — в материале RT.

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