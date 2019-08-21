В Россию планируют ввезти 10 тысяч упаковок лекарств для детей

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В Россию к концу октября планируется ввоз не менее 10 тыс. упаковок медицинских препаратов иностранного производства для обеспечения нуждающихся детей. 
В Россию планируют ввезти 10 тысяч упаковок лекарств для детей
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

В сообщении говорится, что с целью скорейшего обеспечения детей препаратами, незарегистрированными в России, кабмин поручил Минздраву и региональным органам исполнительной власти сформировать потребность по психотропным препаратам.

При этом Минпромторгу и ФГУП «Московский эндокринный завод» поручили на основе сформированной потребности направить зарубежным производителям запрос о возможности поставки четырёх психотропных препаратов: диазепам, фенобарбитал, медозалам и клобазам.

«ФГУП «Московский эндокринный завод» направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки потребности не менее 10 тыс. упаковок, и при положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей», — заявили в секретариате вице-премьера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости поиска выхода из ситуации, когда россияне подвергаются уголовному преследованию за ввоз в страну не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратов.

Подробнее — в материале RT.

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