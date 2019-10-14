Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в ходе регулярной встречи с вице-премьерами, что подписал постановление, которое предполагает расширение перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств на 23 позиции с 2020 года.
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
  • РИА Новости

«Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение», — цитирует ТАСС Медведева.

В начале сентября Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала это распоряжение правительства России.

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