Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
- РИА Новости
«Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение», — цитирует ТАСС Медведева.
В начале сентября Медведев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала это распоряжение правительства России.