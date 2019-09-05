Юрист оценила решение кабмина о средствах на закупку лекарств
- РИА Новости
По её словам, для обеспечения ребёнка лекарством врачи на местах должны оформить необходимую документацию.
«Для этого нужно провести медицинскую комиссию в медучреждении и направить ребёнка или документ на него на консилиум в федеральную медицинскую организацию. Возможность проведения заочного консилиума предусмотрена и очень важна, потому что многие дети нетранспортабельны и живут в удалённой местности», — заявила она.
Как отметила Жданова, эта система носит временный характер и будет работать до 2023 года, когда ориентировочно в России появятся аналоги иностранных препаратов.
Ранее сотрудница Центра паллиативной помощи и фонда «Вера» Анастасия Жданова прокомментировала распоряжение правительства.