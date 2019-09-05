Юрист оценила решение кабмина о средствах на закупку лекарств

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Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Юрист оценила решение кабмина о средствах на закупку лекарств
  • РИА Новости

По её словам, для обеспечения ребёнка лекарством врачи на местах должны оформить необходимую документацию.

«Для этого нужно провести медицинскую комиссию в медучреждении и направить ребёнка или документ на него на консилиум в федеральную медицинскую организацию. Возможность проведения заочного консилиума предусмотрена и очень важна, потому что многие дети нетранспортабельны и живут в удалённой местности», — заявила она.

Как отметила Жданова, эта система носит временный характер и будет работать до 2023 года, когда ориентировочно в России появятся аналоги иностранных препаратов.

Ранее сотрудница Центра паллиативной помощи и фонда «Вера» Анастасия Жданова прокомментировала распоряжение правительства.

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