Юрист оценила решение кабмина о средствах на закупку лекарств

Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

По её словам, для обеспечения ребёнка лекарством врачи на местах должны оформить необходимую документацию.

«Для этого нужно провести медицинскую комиссию в медучреждении и направить ребёнка или документ на него на консилиум в федеральную медицинскую организацию. Возможность проведения заочного консилиума предусмотрена и очень важна, потому что многие дети нетранспортабельны и живут в удалённой местности», — заявила она.

Как отметила Жданова, эта система носит временный характер и будет работать до 2023 года, когда ориентировочно в России появятся аналоги иностранных препаратов.

Ранее сотрудница Центра паллиативной помощи и фонда «Вера» Анастасия Жданова прокомментировала распоряжение правительства.