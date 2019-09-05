Эксперт прокомментировала распоряжение кабмина о средствах на закупку иностранных лекарств для детей

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Сотрудница Центра паллиативной помощи и фонда «Вера» Анастасия Жданова в беседе со «Взглядом» прокомментировала распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Эксперт прокомментировала распоряжение кабмина о средствах на закупку иностранных лекарств для детей
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«До сегодняшнего дня в России отсутствовали легальные пути централизованного ввоза в страну незарегистрированных психотропных лекарств для пациентов, у которых есть для этого жизненные показания», — заявила она.

Теперь, отметила эксперт, совместными усилиями заинтересованных ведомств определён механизм централизованного обеспечения детей психотропными препаратами, не зарегистрированными в России.

Как пояснила Жданова, этим будет заниматься Московский эндокринный завод.

«То есть у нас официально появилось юридическое лицо, которое обязано ввозить такие препараты», — сказала она.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решается задача по налаживанию до конца 2023 года выпуска всех необходимых форм препаратов в России, чтобы «обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами».

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