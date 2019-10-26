Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

«В Россию приехала первая партия фризиума для 540 детей!!! В Москве фризиум начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели (время на доставку)», — написала Мониава.

Ранее в Общероссийском народном фронте (ОНФ) сообщили, что 26 октября стало известно о запланированном прибытии в Россию самолёта с первой партией препарата «Фризиум».

16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте незарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум», который ей потребовался для тяжелобольного сына.

Позднее Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата.

В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.