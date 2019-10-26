В ОНФ назвали сроки прибытия в Россию партии препарата «Фризиум»
- РИА Новости
«Идеолог проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер предполагает, что семьи, ожидающие не зарегистрированный в России препарат «Фризиум», получат его до конца следующей недели», — говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.
Отмечается, что после растамаживания груз поступит на склад Московского эндокринного завода, а «в начале недели можно ожидать, что начнётся доставка препарата в регионы».
16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте незарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум», который ей потребовался для тяжелобольного сына.
Позднее Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата.
В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.