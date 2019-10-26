В ОНФ назвали сроки прибытия в Россию партии препарата «Фризиум»

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В Общероссийском народном фронте (ОНФ) сообщили, что 26 октября стало известно о запланированном прибытии в Россию самолёта с первой партией препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией. 
В ОНФ назвали сроки прибытия в Россию партии препарата «Фризиум»
  • РИА Новости

«Идеолог проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер предполагает, что семьи, ожидающие не зарегистрированный в России препарат «Фризиум», получат его до конца следующей недели», — говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Отмечается, что после растамаживания груз поступит на склад Московского эндокринного завода, а «в начале недели можно ожидать, что начнётся доставка препарата в регионы».

16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте незарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум», который ей потребовался для тяжелобольного сына. 

Позднее Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата. 

В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.

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