Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств

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В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.

Согласно документу, для получения психотропных препаратов Диазепам, Клобазам, Мидазолам, и Фенобарбитал необходимо иметь заключение врачебной комиссии о необходимости лекарства.

Врачи также уточняют, что приобрести данные препараты можно только при предъявлении паспорта, свидетельства о рождении ребёнка, и, при необходимости, документа, подтверждающего факт опекунства. 

Кроме того, в Минздраве предупредили, что заключение врачей необходимо брать с собой в путешествия или «при выезде на дачу».

16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте незарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для своего тяжелобольного сына. 

Позднее Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата. 

В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.

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