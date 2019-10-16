Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств
Согласно документу, для получения психотропных препаратов Диазепам, Клобазам, Мидазолам, и Фенобарбитал необходимо иметь заключение врачебной комиссии о необходимости лекарства.
Врачи также уточняют, что приобрести данные препараты можно только при предъявлении паспорта, свидетельства о рождении ребёнка, и, при необходимости, документа, подтверждающего факт опекунства.
Кроме того, в Минздраве предупредили, что заключение врачей необходимо брать с собой в путешествия или «при выезде на дачу».
16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте незарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для своего тяжелобольного сына.
Позднее Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата.
В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.