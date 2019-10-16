Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств

В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.

Согласно документу, для получения психотропных препаратов Диазепам, Клобазам, Мидазолам, и Фенобарбитал необходимо иметь заключение врачебной комиссии о необходимости лекарства.

Врачи также уточняют, что приобрести данные препараты можно только при предъявлении паспорта, свидетельства о рождении ребёнка, и, при необходимости, документа, подтверждающего факт опекунства.

Кроме того, в Минздраве предупредили, что заключение врачей необходимо брать с собой в путешествия или «при выезде на дачу».

16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте незарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для своего тяжелобольного сына.

Позднее Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата.

В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.