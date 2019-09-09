В Курской области обезвредили 118 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны

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Недалеко от села Ольховатка Поныровского района обезвредили 118 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Курской области.
В Курской области обезвредили 118 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

На место обнаружения выезжали сотрудники группы спецработ региональной аварийно-спасательной службы и полицейские.

Боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон для ликвидации.

Спасатели напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в службу «112».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён войны.

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