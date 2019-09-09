В Курской области обезвредили 118 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны

Недалеко от села Ольховатка Поныровского района обезвредили 118 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Курской области.

РИА Новости

На место обнаружения выезжали сотрудники группы спецработ региональной аварийно-спасательной службы и полицейские. Боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон для ликвидации. Спасатели напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в службу «112». Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён войны.