В Курской области обезвредили 118 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
На место обнаружения выезжали сотрудники группы спецработ региональной аварийно-спасательной службы и полицейские.
Боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон для ликвидации.
Спасатели напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в службу «112».
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён войны.