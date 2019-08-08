В Петербурге обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

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Во Фрунзенском районе обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
В Петербурге обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Их обнаружили у одного из домов.

Боеприпасы были вывезены силами ОМОНа Росгвардии для дальнейшей утилизации.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму обезвредили три авиабомбы времён войны.

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