В Крыму обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны

В Ленинском районе обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по Крыму.

Информация о находке поступила от местного жителя, который во время выпаса скота обнаружил в поле металлические предметы.

Сотрудники группы разминирования Керченского специального морского отряда идентифицировали их как две осколочные авиабомбы весом 2,5 кг и одну авиабомбу немецкого производства SD-50.

Боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне с соблюдением мер безопасности.

Ранее NovostiVolgograda.ru сообщало, что в Волгоградской области обезвредили восемь боеприпасов времён войны.