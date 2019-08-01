В Крыму обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Ленинском районе обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по Крыму.
В Крыму обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны
  • © РИА Новости

Информация о находке поступила от местного жителя, который во время выпаса скота обнаружил в поле металлические предметы.

Сотрудники группы разминирования Керченского специального морского отряда идентифицировали их как две осколочные авиабомбы весом 2,5 кг и одну авиабомбу немецкого производства SD-50.

Боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне с соблюдением мер безопасности.

Ранее NovostiVolgograda.ru сообщало, что в Волгоградской области обезвредили восемь боеприпасов времён войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить