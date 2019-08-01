В Крыму обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны
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Информация о находке поступила от местного жителя, который во время выпаса скота обнаружил в поле металлические предметы.
Сотрудники группы разминирования Керченского специального морского отряда идентифицировали их как две осколочные авиабомбы весом 2,5 кг и одну авиабомбу немецкого производства SD-50.
Боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне с соблюдением мер безопасности.
Ранее NovostiVolgograda.ru сообщало, что в Волгоградской области обезвредили восемь боеприпасов времён войны.