В Волгоградской области обезвредили восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны

В Городищенском районе Волгоградской области обезвредили восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает NovostiVolgograda.ru.

«Опасная находка была обнаружена на месте сражения 62-й армии маршала Советского Союза Василия Чуйкова», — заявил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Сапёры волгоградской мотострелковой бригады установили, что речь идёт о двух 152-миллиметровых снарядах к пушке МЛ-20 и шести миномётных минах калибра 82 мм.

Боеприпасы обезврежены методом подрыва накладным зарядом.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Калининградской области обезвредили два снаряда времён Великой Отечественной войны.