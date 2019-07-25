Автор инициативы сделать бесплатным высшее образование в некоторых регионах пояснил своё предложение

Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с Inforeactor пояснил своё предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах России.

По словам депутата, нужно начинать с приграничных регионов, так как оттуда идёт отток населения в Москву и Санкт-Петербург, а также в другие страны.

Как считает Чернышов, делать бесплатным образование в Москве и Петербурге не стоит.

«Если сделать бесплатное обучение в Петербурге и Москве, тогда все поедут в эти города ещё быстрее», — пояснил он.

Депутат добавил, что из Москвы никто не улетает учиться в другие страны, так как стоимость обучения в них, как правило, существенно выше.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.