Против угрожавшего взорвать дом челябинца возбудили дело

Против жителя Челябинска, который угрожал взорвать жилой дом, возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении полиции.

Подозреваемым оказался мужчина 1978 года рождения. По предварительным данным, в момент инцидента он был пьян.

«В настоящее время по итогам проведённой проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК России («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»)», — рассказали РИА Новости в МВД.

Там отметили, что за содеянное ему грозит штраф до 500 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.