В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске

Возгорание кровли в торгово-развлекательном центре в Иркутске могло произойти в результате поджога, сообщили в региональном главке МЧС.

«Основной версией возникновения пожара является занесения открытого источника зажигания» — приводит пресс-служба ведомства слова главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентина Нелюбова. Отмечается, что вблизи предполагаемого места возгорания отсутствуют электросети и нагревательные приборы. Специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС изъяли на месте утеплитель со следами нефтепродуктов для проведения дальнейшей экспертизы. По факту происшествия следствие проводит проверку. Ранее сообщалось, что из-за пожара из торгового центра в Иркутске эвакуировали около 2 тыс. посетителей.