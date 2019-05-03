В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске
«Основной версией возникновения пожара является занесения открытого источника зажигания» — приводит пресс-служба ведомства слова главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентина Нелюбова.
Отмечается, что вблизи предполагаемого места возгорания отсутствуют электросети и нагревательные приборы.
Специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС изъяли на месте утеплитель со следами нефтепродуктов для проведения дальнейшей экспертизы.
По факту происшествия следствие проводит проверку.
Ранее сообщалось, что из-за пожара из торгового центра в Иркутске эвакуировали около 2 тыс. посетителей.