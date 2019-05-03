В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске

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Возгорание кровли в торгово-развлекательном центре в Иркутске могло произойти в результате поджога, сообщили в региональном главке МЧС.

«Основной версией возникновения пожара является занесения открытого источника зажигания» — приводит пресс-служба ведомства слова главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентина Нелюбова.

Отмечается, что вблизи предполагаемого места возгорания отсутствуют электросети и нагревательные приборы.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС изъяли на месте утеплитель со следами нефтепродуктов для проведения дальнейшей экспертизы.

По факту происшествия следствие проводит проверку.

Ранее сообщалось, что из-за пожара из торгового центра в Иркутске эвакуировали около 2 тыс. посетителей.

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