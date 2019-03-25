В ГП назвали число нарушений правил безопасности в местах массового пребывания

В Генеральной прокуратуре (ГП) России рассказали о проведённых в различных регионах страны проверках и назвали число нарушений законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания.

«Всего в рассматриваемой сфере прокурорами выявлено более 290 тыс. нарушений закона, в целях их устранения внесено около 48 тыс. представлений в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации; опротестовано 1,4 тыс. правовых актов», — указали в ведомстве.

В связи с трагическими событиями при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта 2018 года прокурорами и специалистами государственного пожарного надзора были проверены тысячи социальных объектов.

В некоторых регионах страны было установлено значительное количество объектов, где допускались нарушения, в частности, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, пути эвакуации находились в неудовлетворительном состоянии, у эксплуатируемых огнетушителей истекли сроки годности.

«В связи с выявленными нарушениями закона прокурорами реализован весь комплекс мер прокурорского реагирования... На большинстве объектов с массовым пребыванием людей грубые нарушения требований пожарной безопасности оперативно устранены», — отметили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в 2019 году надзор в указанной сфере будет продолжаться.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, который является фигурантом дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Жертвами трагедии в торговом центре стали 60 человек, в том числе 37 детей.