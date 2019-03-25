Россия просит Польшу выдать фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне»

Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, который является фигурантом дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года.

«Генпрокуратура направила в Министерство юстиции Польши запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен ТРЦ «Зимняя вишня», для его привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В ноябре 2018 года Вишневского объявили в международный розыск.

7 марта суды в Кемерове удовлетворили ходатайства следствия и продлили сроки ареста фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В МЧС России предложили упростить процедуру проверки пожарной безопасности в местах массового пребывания людей после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев также рассказал о планах министерства инициировать проверку объектов не реже одного или двух раз в год.