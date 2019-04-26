Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд
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«Дело поступило сегодня в 293-х томах. В ближайшее время председатель суда назначит судью, который будет рассматривать дело. Им будет определена дата первого заседания», — приводит ТАСС слова представителя суда.
Обвиняемыми по делу проходят семь человек.
12 апреля сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд первое уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
По данным следствия, 25 марта 2018 года на 4-м этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» возник пожар в результате замыкания электропроводки.
В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.