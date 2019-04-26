Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Материалы первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» поступили в Заводский районный суд Кемерова из Генпрокуратуры России.

«Дело поступило сегодня в 293-х томах. В ближайшее время председатель суда назначит судью, который будет рассматривать дело. Им будет определена дата первого заседания», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек.

12 апреля сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд первое уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

По данным следствия, 25 марта 2018 года на 4-м этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» возник пожар в результате замыкания электропроводки.

В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.