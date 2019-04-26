Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Короткая ссылка
Материалы первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» поступили в Заводский районный суд Кемерова из Генпрокуратуры России.
Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд
  • © РИА Новости

«Дело поступило сегодня в 293-х томах. В ближайшее время председатель суда назначит судью, который будет рассматривать дело. Им будет определена дата первого заседания», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек.

12 апреля сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд первое уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. 

По данным следствия, 25 марта 2018 года на 4-м этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» возник пожар в результате замыкания электропроводки.

В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить