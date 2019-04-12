Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд Кемерова

Уголовное дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове направлено в суд. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Фигурантами по данному делу являются директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, технический директор указанного общества Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя Вишня» Надежда Судденок.

Также обвинение было предъявлено двум сотрудникам ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и Александру Никитину, охраннику ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Сергею Антюшину, начальнику караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергею Генину.

По данным следствия, 25 марта 2018 года на 4-м этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» возник пожар в результате замыкания электропроводки.

В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.