В Приморье уволили двух учителей после конфликта с восьмиклассником

В Приморском крае уволены два учителя школы города Артём после конфликтной ситуации с учеником восьмого класса и съёмки инцидента на видео. Об этом информирует администрация города.

Отмечается, что один из учителей несколько раз толкнул ученика, а второй педагог в это время снимал происходящее на телефон.

«На видеосъёмке видно, что учитель разговаривает по телефону и с учеником, делая тому замечания по поводу его причёски, при этом он несколько раз толкнул ученика», — говорится в сообщении.

В администрации заявили, что видеосъёмку проводил второй учитель физкультуры. Он затем выложил видео с инцидентом в мессенджере WhatsApp.

Замглавы администрации города осудила реакцию второго педагога на происходящее, отметив, что он должен был остановить своего коллегу.

«Оба педагога написали заявление на увольнение. Как пояснила директор школы № 18 Галина Гладун, заявления ею подписаны, и оба учителя уволены», — заявили в администрации.

В феврале заслуженный учитель России Галина Ермошкина в беседе с URA.RU прокомментировала сообщения о самосуде родителей над школьником в Приморье.