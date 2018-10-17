В Краснодарском крае завели дело из-за массового отравления
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За последние несколько дней за медицинской помощью обратились 48 человек. У 16 из них, в том числе у 13 детей школьного и дошкольного возраста, диагностировали дизентерию. Все пострадавшие госпитализированы.
Как установили следователи, с 8 по 10 октября жители станицы подавали жалобы в связи с утечками воды, которые устраняли сотрудники РЭУ МУП «Водоканал». У четырёх работников обнаружили кишечную инфекцию.
Дело возбудили по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Специалисты взяли пробы воды в школе и детсаду, чтобы проверить, отвечала ли она санитарным нормам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.