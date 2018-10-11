В Мурманске завели дело по факту избиения школьницы подростками

В Мурманске завели уголовное дело по факту избиения 11-летней школьницы подростками, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 4 октября. Личности нападавших устанавливаются.

Как заявила помощник руководителя СУ СК России по региону Наталия Тростина, подростки действовали по предварительному сговору. Они нанесли потерпевшей множественные удары.

«После нанесения повреждений, угрожая насилием, они потребовали от неё две тысячи рублей», — добавила Тростина.

Дело возбудили по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проверяют публикации в интернете об избиении подростка.