Суд арестовал Павла Мамаева

Тверской суд Москвы арестовал российского футболиста, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по делу о хулиганстве до 8 декабря.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Павла Мамаева на срок до 8 декабря удовлетворить», — заявила судья.

Сторона защиты обжалует решение суда об аресте Мамаева.

Сам Мамаев принёс публичные извинения во время заседания суда, назвал свои действия вопиющими и просил его не арестовывать.

Ранее стало известно об аресте братьев Кокориных — Александра и Кирилла.

По данным следствия, игрок «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев устроили на улице драку с водителем ведущей Первого канала, а затем в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Подробнее о деле спортсменов — в материале RT.