Сторона защиты обжалует решение суда об аресте Мамаева

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Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда об аресте своего клиента до 8 декабря по делу о хулиганстве.
Сторона защиты обжалует решение суда об аресте Мамаева
  • Reuters

«Это решение мы будем обжаловать», — приводит слова адвоката Интерфакс.

По его мнению, решение суда слишком жестоко по отношению к игроку.

Отмечается, что Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее стало известно об аресте братьев Кокориных — Александра и Кирилла. 

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