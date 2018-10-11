Сторона защиты обжалует решение суда об аресте Мамаева

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда об аресте своего клиента до 8 декабря по делу о хулиганстве.

«Это решение мы будем обжаловать», — приводит слова адвоката Интерфакс.

По его мнению, решение суда слишком жестоко по отношению к игроку.

Отмечается, что Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее стало известно об аресте братьев Кокориных — Александра и Кирилла.