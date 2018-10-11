Сторона защиты обжалует решение суда об аресте Мамаева
- Reuters
«Это решение мы будем обжаловать», — приводит слова адвоката Интерфакс.
По его мнению, решение суда слишком жестоко по отношению к игроку.
Отмечается, что Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее стало известно об аресте братьев Кокориных — Александра и Кирилла.