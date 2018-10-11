Мамаев назвал свои действия вопиющими и принёс извинения

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Подозреваемый в хулиганстве футболист «Краснодара» Павел Мамаев принёс публичные извинения во время заседания Тверского суда Москвы и попросил его не арестовывать.
Мамаев назвал свои действия вопиющими и принёс извинения
  • © Агенство городских новостей "Москва"

«Я не собираюсь скрываться, мешать следствию вести дело, я готов помогать. Хочу публично извиниться перед пострадавшими в связи с моими вопиющими действиями, я не имел права, я это признаю», — сказал Мамаев.

Он отметил, что может сдать свои загранпаспорта.

В свою очередь, следователь по делу Павла Мамаева считает, что игрок может скрыться от следствия, и просит заключить его под стражу.

Ранее суд арестовал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла по делу о хулиганстве.

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