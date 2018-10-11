Мамаев назвал свои действия вопиющими и принёс извинения
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«Я не собираюсь скрываться, мешать следствию вести дело, я готов помогать. Хочу публично извиниться перед пострадавшими в связи с моими вопиющими действиями, я не имел права, я это признаю», — сказал Мамаев.
Он отметил, что может сдать свои загранпаспорта.
В свою очередь, следователь по делу Павла Мамаева считает, что игрок может скрыться от следствия, и просит заключить его под стражу.
Ранее суд арестовал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла по делу о хулиганстве.