Следствие считает, что Мамаев может оказать давление на свидетелей

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Следователь по делу футболиста «Краснодара» Павла Мамаева считает, что игрок может скрыться от следствия, и просит заключить его под стражу.
Следствие считает, что Мамаев может оказать давление на свидетелей
  • © Агенство городских новостей "Москва"

«Группой лиц были совершены преступления с особой жестокостью и цинизмом. Мамаев несёт общественную опасность и обладает рядом средств, чтобы скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. На данный момент на свободе находится как минимум один соучастник. Следствие просит суд заключить Мамаева под стражу», — заявил следователь.

В Тверской суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также младшего брата последнего.

Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Александра Кокорина.

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