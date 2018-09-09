Путин выразил надежду на сохранение «стиля управления» Москвой в ближайшей перспективе

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Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что нынешний стиль управления Москвой будет сохранён в ближайшей перспективе. Об этом он заявил после голосования на выборах мэра Москвы.
Путин выразил надежду на сохранение «стиля управления» Москвой в ближайшей перспективе
  • РИА Новости

«Я рассчитываю, что вот такой стиль (управления Москвой. — RT) будет сохранён на ближайшую перспективу», — цитирует его РИА Новости.

Российский президент добавил, что ему несложно было выбрать, за кого из кандидатов в мэры Москвы проголосовать. Он также отметил, что, делая выбор, поставил в бюллетене галочку, а не крестик.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах мэра в Москве по состоянию на 12:00 составила 8,17%. 

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Первые семь избирательных участков открылись в столице в 06:00.

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