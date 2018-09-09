В России проходит единый день голосования
- © Николай Хижняк / РИА Новости
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09 сентября 2018
Первые избирательные участки в Москве и Подмосковье открылись в 6 утра. На них смогли проголосовать военнослужащие, занятые в этот день охраной общественного порядка.
Девять избирательных участков на территории Подмосковья начали работу в 6.00. Пять из них находятся в Балашихе, два в Пушкинском районе, по одному - в Солнечногорском и Серпуховском районах области #выборыМО#ПодмосковьеВыбирайpic.twitter.com/mSbKBkmt5Y— Мособлизбирком (@izbirkomMO) 9 сентября 2018 г.
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Избирательные участки уже открылись в большинстве регионов России. Исключение пока составляет Калининградская область, где голосование начнётся в 9:00 мск.
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В 8:00 открылись избирательные участки в Москве. Жители столицы сегодня выбирают мэра города.
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В этом году на день голосования приходится более 4,5 тыс. избирательных кампаний, в которых участвует более 70 тыс. кандидатов.
В единый день голосования 9 сентября 2018 года в 80 субъектах Российской Федерации пройдут более 4500 выборов и местных референдумов, а в семи одномандатных избирательных округах –дополнительные выборы депутатов Государственной Думы. pic.twitter.com/3S3tXQOGTi— ЦИК России (@CIKRussia) 8 сентября 2018 г.
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Первым регионом России, где начался единый день голосования стала Чукотка. Избирательные участки там открылись в 8:00 утра (23:00 мск). Явка избирателей на выборах губернатора региона, по данным окружного избиркома, к 15:00 (06:00 мск) составила 44,72%.
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Доброе утро. Мы начинаем нашу трансляцию.
В России проходит единый день голосования. Россияне выбирают 22 глав регионов, включая Москву, Самарскую область, Якутию и Приморский край, а также законодательные органы в 16 субъектах РФ. Всего голосования пройдут в 80 из 85 субъектов Российской Федерации.