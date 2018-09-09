В России проходит единый день голосования

В воскресенье, 9 сентября, в России — единый день голосования. Россияне выбирают глав 22 регионов и депутатов законодательных собраний 16 регионов. Также в стране проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам и выборы в органы местного самоуправления. В 23:00 мск 8 сентября открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. Завершится единый день голосования в 22:00 мск, когда закроются участки в Москве. За выборами следят около 50 тыс. наблюдателей и эксперты из десяти европейских государств. RT ведёт текстовую трансляцию.