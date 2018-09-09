В России проходит единый день голосования

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Сергей Орлов
В воскресенье, 9 сентября, в России — единый день голосования. Россияне выбирают глав 22 регионов и депутатов законодательных собраний 16 регионов. Также в стране проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам и выборы в органы местного самоуправления. В 23:00 мск 8 сентября открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. Завершится единый день голосования в 22:00 мск, когда закроются участки в Москве. За выборами следят около 50 тыс. наблюдателей и эксперты из десяти европейских государств. RT ведёт текстовую трансляцию.
В России проходит единый день голосования
  • © Николай Хижняк / РИА Новости
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  • 09 сентября 2018

    Первые избирательные участки в Москве и Подмосковье открылись в 6 утра. На них смогли проголосовать военнослужащие, занятые в этот день охраной общественного порядка.

  • Избирательные участки уже открылись в большинстве регионов России. Исключение пока составляет Калининградская область, где голосование начнётся в 9:00 мск.

  • В 8:00 открылись избирательные участки в Москве. Жители столицы сегодня выбирают мэра города.

  • В этом году на день голосования приходится более 4,5 тыс. избирательных кампаний, в которых участвует более 70 тыс. кандидатов.

  • Первым регионом России, где начался единый день голосования стала Чукотка. Избирательные участки там открылись в 8:00 утра (23:00 мск). Явка избирателей на выборах губернатора региона, по данным окружного избиркома​​​, к 15:00 (06:00 мск) составила 44,72%.

  • Доброе утро. Мы начинаем нашу трансляцию.

    В России проходит единый день голосования. Россияне выбирают 22 глав регионов, включая Москву, Самарскую область, Якутию и Приморский край, а также законодательные органы в 16 субъектах РФ. Всего голосования пройдут в 80 из 85 субъектов Российской Федерации.

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