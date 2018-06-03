В торговом павильоне в Подмосковье произошёл пожар

Короткая ссылка
В подмосковных Мытищах произошло возгорание в торговом павильоне.
В торговом павильоне в Подмосковье произошёл пожар
  • © МЧС России

Об этом сообщается на сайте главка МЧС России по Московской области.

Отмечается, что общая площадь горящего здания составила 400 квадратных метров. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

«14:00 — локализация пожара на площади 400 квадратных метров. 14:22 — ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.

Информации о пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 11 человек и три единицы техники.

В апреле портал «ВашГород.ру» сообщал, что в многоквартирном доме в Новокузнецке произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить