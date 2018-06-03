В торговом павильоне в Подмосковье произошёл пожар

В подмосковных Мытищах произошло возгорание в торговом павильоне.

Об этом сообщается на сайте главка МЧС России по Московской области.

Отмечается, что общая площадь горящего здания составила 400 квадратных метров. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

«14:00 — локализация пожара на площади 400 квадратных метров. 14:22 — ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.

Информации о пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 11 человек и три единицы техники.

В апреле портал «ВашГород.ру» сообщал, что в многоквартирном доме в Новокузнецке произошёл пожар.