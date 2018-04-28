Брелоки «Тройка» появятся во всех кассах «Аэроэкспресса»

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Брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» появятся во всех кассах «Аэроэкспресса», сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Первая партия поступит в продажу в июне. На брелоках можно будет увидеть изображение звезды — логотипа перевозчика.

В настоящее время в кассах «Аэроэкспресса» можно пополнить обычную «Тройку» или оплатить проезд на поезде, напомнил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Брелоки с чипом «Тройки» также продаются в сувенирных магазинах Московского метрополитена на станциях «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение».

Ранее ФАН сообщало, что карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018.

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