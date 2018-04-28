В Хабаровском крае намерены разыскать ранившего тигрицу на территории заказника
«За время нахождения в центре реабилитации, раненая тигрица перенесла четыре операции», — сообщает пресс-служба организации.
Там отметили, что в результате ранения у тигра «фактически не стало коленного сустава».
«Охотнадзор, как и полиция Хабаровского края, приложит все усилия, чтобы выявить виновника этой трагедии и постарается исключить такие случаи впредь», — заявил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в зоопарке Калининграда прошли учения, посвящённые отлову якобы сбежавшего амурского тигра.