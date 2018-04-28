В Хабаровском крае намерены разыскать ранившего тигрицу на территории заказника

В Хабаровском крае намерены разыскать неизвестного, стрелявшего в тигра на территории заказника «Матайский», в результате чего животное умерло в ночь на 28 апреля. Об этом сообщили в «Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

«За время нахождения в центре реабилитации, раненая тигрица перенесла четыре операции», — сообщает пресс-служба организации. Там отметили, что в результате ранения у тигра «фактически не стало коленного сустава». «Охотнадзор, как и полиция Хабаровского края, приложит все усилия, чтобы выявить виновника этой трагедии и постарается исключить такие случаи впредь», — заявил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Ранее телеканал «360» сообщал, что в зоопарке Калининграда прошли учения, посвящённые отлову якобы сбежавшего амурского тигра.