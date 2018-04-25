В зоопарке Калининграда прошли учения по отлову амурского тигра

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В зоопарке Калининграда прошли учения, посвящённые отлову якобы сбежавшего амурского тигра, сообщает телеканал «360».

Роль хищника сыграл один из сотрудников.

«Учения начались в 8:30, когда в зоопарке ещё не было посетителей. Весь процесс обнаружения, «обездвиживания» с помощью медицинских препаратов и возвращения животного в вольер занял 30 минут», — заявили в зоосаде.

Ранее URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.

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